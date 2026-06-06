На подлете к Москве сбили четыре беспилотника боевиков ВСУ

На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и нейтрализовали четыре украинских беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС.
Уточняется, что на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.
Минувшей ночью, 5 июня, средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ. В Росавиации также сообщали о переходе московского аэропорта «Внуково» на режим приема и отправки самолетов по согласованию. Такие меры в ведомстве объяснили введением временных ограничений.
Всего в ночь с 4 на 5 июня дежурные силы противовоздушной обороны сбили 123 украинских дрона над десятью регионами России. Атаке подверглись Брянская, Курская, Орловская, Воронежская и Калужская области, а также акватории Азовского и Черного морей.
До этого, в среду, 3 июня, в Смоленской области трагически погибли два спасателя МЧС во время тушения пожара, возникшего в результате атаки беспилотников ВСУ.
По словам главы региона Василия Анохина, всего за ночь был сбит 31 украинский дрон.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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