Путин рассказал о льготной ипотеке для жителей Дальнего Востока

В прошлом году на Дальнем Востоке было введено 4.7 миллиона квадратных метров нового жилья. Об этом сказал президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума — 2025 (ВЭФ-2025).

Для сравнения, в 2015 году было введено 2,9 миллиона квадратных метров, отметил Путин. Таких результатов удалось добиться благодаря механизму дальневосточного квартала с льготами для застройщика и программе дальневосточной и арктической ипотеки с низкой ставкой в 2%.

Изначально такая ставка была доступна молодым семьям, семьям с детьми, а также участникам программы дальневосточный и арктический гектар.

«На этой ипотечной программе выдано более 165 тысяч кредитов. Мы продлили ее до 2030 года, а также распространили ее на участников специальной военной операции, сотрудников предприятий ОПК, врачей, работников сферы образования», — сказал российский лидер.

Однако по этим категориям есть определенные возрастные ограничения, отметил президент.

«Возможность получить ипотеку по ставке в 2% должны иметь не только учителя, но все работники государственных и муниципальных образовательных учреждений Дальнего Востока и Арктики», — сказал Путин.

В связи с этим президент попросил правительство внести соответствующие поправки в нормативную базу. Кроме того, Путин предложил использовать дальневосточную и арктическую ипотеку не только на первичном, но и на вторичном рынке жилье в тех городах, где еще не возводятся многоквартирные дома и где совсем нет предложений от застройщиков.

«Жилищный вопрос — один из ключевых для улучшения демографической ситуации», — заключил Путин.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

