«Потенциал наших крупнейших рек»: Путин о развитии Трансарктического коридора

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Эта тема значима не только для Дальнего Востока, но и для всего евразийского континента в целом.

Фото, видео: © РИА Новости/Игорь Подгорный; 5-tv.ru

Путин: Россия будет развивать Трансарктический коридор

Россия будет развивать Трансарктический коридор. Об этом заявил президент РФ Владимир Путина на пленарной сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Трансарктический коридор — значимая тема не только для Дальнего Востока, но и для всего евразийского континента.

«Мы видим, что заинтересованность в этом маршруте растет как со стороны российских компаний, работающих в Арктике, так и со стороны иностранных перевозчиков», — сказал глава государства.

Путин добавил, что в случае с Трансарктическим коридором речь идет не только о разовых транзитах. Это — формирование устойчивой грузовой базы. Развитие коридора — путь к «соображениям большого масштаба». Эта система объединит морской, железнодорожный, автомобильный виды транспорта.

«Она позволит использовать потенциал наших крупнейших рек, таких как Обь, Енисей и Лена. Все должно работать в единой системе», — добавил президент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что деловая активность является основной для развития Дальнего Востока.

