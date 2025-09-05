«Потенциал наших крупнейших рек»: Путин о развитии Трансарктического коридора

Путин: Россия будет развивать Трансарктический коридор

Россия будет развивать Трансарктический коридор. Об этом заявил президент РФ Владимир Путина на пленарной сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Трансарктический коридор — значимая тема не только для Дальнего Востока, но и для всего евразийского континента.

«Мы видим, что заинтересованность в этом маршруте растет как со стороны российских компаний, работающих в Арктике, так и со стороны иностранных перевозчиков», — сказал глава государства.

Путин добавил, что в случае с Трансарктическим коридором речь идет не только о разовых транзитах. Это — формирование устойчивой грузовой базы. Развитие коридора — путь к «соображениям большого масштаба». Эта система объединит морской, железнодорожный, автомобильный виды транспорта.

«Она позволит использовать потенциал наших крупнейших рек, таких как Обь, Енисей и Лена. Все должно работать в единой системе», — добавил президент.

