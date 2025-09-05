«Новая версия»: Егор Крид представил переделанный номер с поцелуем

Егор Крид переделал скандальный номер с танцами в нижнем белье и поцелуем

Певец Егор Крид переделал скандальный номер с танцами в нижнем белье и поцелуем. Свое новое творение на суд публики он выложил в TikTok.

«Новая версия нашумевшего номера», — подписал он ролик.

На видео певец воссоздал свое выступление в «Лужниках», где в прошлый раз танцовщица в откровенном наряде залезла на артиста и поцеловала в губы. На этот раз девушка была одета в шубу, свободные штаны, полностью закрывающие тело. На лице у танцовщицы была маска.

При этом все видео она держалась на расстоянии от Крида и вместо замысловатых поз стала слегка пританцовывать и хлопать в ладоши под песню «Мало». Интернет-пользователи разглядели в этом большую иронию по поводу происходящего.

До этого Крид высказался в соцсетях, где отметил: он не считает свое выступление развратом. Более того, он подчеркнул, что поцелуи — это неотъемлемая часть отношений любого парня и девушки.

Речь идет о скандальном номере на концерте певца в «Лужниках», который состоялся 30 августа. Главу лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину и некоторых общественников возмутил перфоманс, так как в зале присутствовали несовершеннолетние — возрастное ограничение на концерте было «12+».

