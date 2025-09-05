Правительство Монголии окажет поддержку в строительстве газопровода «Силы Сибири — 2». Об этом на пленарном заседании ВЭФ заявил премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар.

«Мы в трехстороннем порядке работаем над тем, чтобы проложить газопровод из России через территорию Монголии в Китай. И на данный момент проведены все технико-экономические работы, в том числе исследовательские работы», — отметил политик.

Занданшатар добавил, что в Монголии придают особое значение данному проекту.

Юридически обязывающий меморандум о строительстве «Силы Сибири — 2», а также транзитного газопровода «Союз Восток», который будет пролегать через Монголию, был подписан 2 сентября.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.