Подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве «Силы Сибири — 2», а также транзитного газопровода «Союз Восток», который будет пролегать через Монголию. Об этом сообщил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

«Я могу сказать, что вам надо придерживаться и ориентироваться на те сроки, которые у нас были по „Силе Сибири“. Мы „Силу Сибири“ построили на три года раньше. У нас был директивный срок — май 2020 года, поставки газа по „Силе Сибири“ начались в начале декабря 2019 года. В 2024 году мы на месяц раньше — 2 декабря — вышли на плановую проектную мощность поставок по „Силе Сибири — 2“. То есть работа вместе с китайскими нашими друзьями показала, что мы работаем четко и слаженно», — объяснил Миллер.

Он добавил, что договоренности были заключены между Газпромом и CNPC. Главная цель — увеличение поставок по «Силе Сибири» с 38 до 44 миллиардов кубометров в год. Из прочих результатов — договор об увеличении поставок газа по Восточному маршруту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что установлены личности подорвавших «Северные потоки».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.