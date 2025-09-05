Восточный или западный: Путин о том, каким будет мир в ближайшее время

|
Лалита Балачандран
Лалита Балачандран

Президент РФ на ВЭФ поделился мнением о грядущих десятилетиях.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Путин: в ближайшие десятилетия мир будет многополярным

Мир в ближайшие десятилетия будет многополярным, уверен президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил, отвечая на вопрос модератора пленарного заседания ВЭФ Марии Рыбаковой.

«Как вам кажется, мир вот этих ближайших десятилетий, он все-таки более будет больше западный или восточный?» — спросила Рыбакова.

«Он будет многополярным», — ответил президент.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.


