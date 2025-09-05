В Минпромторге оценили сотрудничество России и Индии в гражданском авиастроении

Груздев: партнерство РФ и Индии в авиастроении может получить новое дыхание

Партнерство России и Индии в области гражданского авиастроения может получить новое дыхание. Об этом сообщил заместитель главы Министерства промышленности и торговли РФ Алексей Груздев в рамках бизнес-диалога Россия — Индия, проходящего в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).

«Новое дыхание может получить сотрудничество в сфере гражданского авиастроения. Вы знаете, что в России предпринимаются масштабные усилия по созданию новых авиатранспортных средств, двигателестроению. И в Индии реализуются схожие программы, поэтому здесь мы видим очень хорошее взаимодополнение», — сказал он.

Груздев отметил, что перспективы сотрудничества двух стран есть также в энергетическом и в железнодорожном машиностроении. При этом в обсуждаемый Москвой и Нью-Дели вопрос железнодорожного строительства входят создание новых железнодорожных путей, цифровизация и поставки подвижного состава.

Он подчеркнул, что при выходе на индийский рынок отечественные предприниматели и компании готовы в «максимальной степени» учитывать национальную политику Индии. Они также желают участвовать в вопросах локализации изготавливаемой ими продукции в сотрудничестве с партнерами.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США много компаний, которые хотят возобновить работу с РФ. Сейчас надежные партнеры России — Китай и Индия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии в рамках ВЭФ. В центре обсуждения — сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Путин отметил, что надежными партнерами России остаются Китай и Индия. При этом США — тоже часть региона. И в Штатах достаточно желающих сотрудничать с Москвой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.