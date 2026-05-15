Предотвращает ожирение: какой метод похудения признан наиболее эффективным

Mirror: быстрое похудение признали эффективнее постепенного сброса веса

Стремительная потеря веса позволяет людям добиваться лучших результатов и сохранять стройность дольше, чем при постепенном сбросе лишних килограммов. Об этом сообщило Mirror.

Новое международное исследование было представлено специалистами из Норвегии. Эксперты проанализировали данные 284 участников с диагностированным ожирением, которых разделили на две группы с разными режимами питания.

Результаты работы ставят под сомнение устоявшееся мнение о том, что медленное снижение массы тела является единственным залогом успеха.

В ходе 16-недельного эксперимента участники из группы «быстрого» похудения потребляли от 1000 до 1500 калорий в день. Вторая группа сокращала привычный рацион, съедая в среднем по 1400 калорий.

«Среди взрослых с ожирением участие в структурированной программе быстрого похудения привело к значительно большей потере веса через год», — заявили авторы работы.

Исследование показало, что первая группа потеряла 12,9% массы тела за 16 недель, тогда как вторая — 8,1%. Спустя год показатели составили 14,4% против 10,5% соответственно.

Доктор Лине Кристин Джонсон из госпиталя Вестфолл подчеркнула, что быстрый метод не сопровождается повторным набором веса в течение года.

Поддерживая коллегу, эксперт из Кембриджского университета Мари Спрекли отметила, что интенсивные диеты под профессиональным контролем являются эффективной стратегией лечения ожирения.

По мнению ученых, такие программы могут снизить нагрузку на государственные системы здравоохранения, так как они более доступны для широких слоев населения, чем хирургические вмешательства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.