Предотвращает ожирение: какой метод похудения признан наиболее эффективным

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 3 0

Эксперимент был проведен на двух группах людей, снижавших вес разными способами.

Какой метод похудения помогает не набрать килограммы

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: быстрое похудение признали эффективнее постепенного сброса веса

Стремительная потеря веса позволяет людям добиваться лучших результатов и сохранять стройность дольше, чем при постепенном сбросе лишних килограммов. Об этом сообщило Mirror.

Новое международное исследование было представлено специалистами из Норвегии. Эксперты проанализировали данные 284 участников с диагностированным ожирением, которых разделили на две группы с разными режимами питания.

Результаты работы ставят под сомнение устоявшееся мнение о том, что медленное снижение массы тела является единственным залогом успеха.

В ходе 16-недельного эксперимента участники из группы «быстрого» похудения потребляли от 1000 до 1500 калорий в день. Вторая группа сокращала привычный рацион, съедая в среднем по 1400 калорий.

«Среди взрослых с ожирением участие в структурированной программе быстрого похудения привело к значительно большей потере веса через год», — заявили авторы работы.

Исследование показало, что первая группа потеряла 12,9% массы тела за 16 недель, тогда как вторая — 8,1%. Спустя год показатели составили 14,4% против 10,5% соответственно.

Доктор Лине Кристин Джонсон из госпиталя Вестфолл подчеркнула, что быстрый метод не сопровождается повторным набором веса в течение года.

Поддерживая коллегу, эксперт из Кембриджского университета Мари Спрекли отметила, что интенсивные диеты под профессиональным контролем являются эффективной стратегией лечения ожирения. 

По мнению ученых, такие программы могут снизить нагрузку на государственные системы здравоохранения, так как они более доступны для широких слоев населения, чем хирургические вмешательства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
73.14
-0.20 86.29
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:47
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с 14 февраля 2023 года
14:40
В Стерлитамаке школьник получил травмы на карусели из-за действий оператора
14:36
Путин наградил Гладкова орденом Александра Невского
14:30
Напавшим на журналистов РЕН ТВ в кабинете косметолога предъявили обвинения
14:29
Человек «изнутри времени»: Александр Домогаров спел кавер-версию песни «Любэ»
14:25
В Москве простились с телеведущим Владимиром Молчановым

Сейчас читают

«Настоящее чудо»: 11 человек вытащили из океана после крушения
Добрались до выпускников: мошенники разработали связанную с ЕГЭ схему обмана
Через неделю — свадьба: как вычислить мужчину-нарцисса в самом начале отношений
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео