ГАИ проведет рейды на нетрезвых водителей на выходных

Лилия Килячкова
Усиленный режим работы будет действовать в нескольких регионах страны.

В выходные, 16 и 17 мая, сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые проверки водителей во многих российских регионах для пресечения грубых нарушений правил дорожного движения. О готовящихся рейдах объявили региональные управления ведомства.

Усиленный режим работы дорожной полиции затронет Ульяновскую, Ивановскую, Кировскую и Нижегородскую области, а также ряд других субъектов страны. Основной целью ведомства станет выявление нетрезвых водителей, что является критически опасным правонарушением.

«Такое безответственное и преступное поведение водителя несет угрозу его жизни, а также жизням его пассажиров и других участников движения», — подчеркнул заместитель начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан.

Он добавил, что очевидцам стоит сообщать в полицию о нетрезвых автомобилистах, поскольку подобный звонок может предотвратить трагедию и спасти чью-то жизнь.

Согласно действующему законодательству, за нахождение за рулем в нетрезвом виде или за отказ проходить медицинское освидетельствование водителю грозит дишение прав на срок от полутора до двух лет, а также значительный штраф. В ведомстве отдельно обратили внимание на то, что в определенных обстоятельствах за повторные или особо тяжкие нарушения предусмотрена уголовная ответственность.

