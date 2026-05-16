Двадцать человек погибли в Японии от препарата от васкулита

Евгения Алешина
Это лекарство в стране получили около 8,5 тысяч пациентов.

Около 20 пациентов погибли в Японии от лечения препаратом от васкулита «Табнеос». Об этом сообщила газета «Никкэй» со ссылкой на заявление фармацевтической компании Kissei Pharmaceutical.

По информации издания, это лекарство в стране получили около 8,5 тысячи пациентов. При этом в результате постмаркетинговых исследований выяснилось, что у 22 человек возник синдром исчезновения желчных протоков, 13 из них умерли. В связи с этим, компания призвала медицинские учреждения больше не назначать препарат новым пациентам. Всего погибли 20 человек.

Еще в марте этого года американское управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) заявляло, что при приеме «Табнеоса» можно получить тяжелое лекарственное поражение печени. Спустя месяц FDA предложило отозвать одобрение лекарства в Штатах из-за возможных манипуляций с результатами клинических испытаний и отсутствия доказательной эффективности. Позже расследование инициировало и Европейское агентство по лекарственным средствам.

