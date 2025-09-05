Сотрудничество РФ и КНР положительно влияет на экономику Дальнего Востока

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 34 0

Регион заметно обгоняет другие субъекты страны по разным критериям.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Смирнов; 5-tv.ru

Орешкин: сотрудничество РФ и КНР положительно влияет на экономику ДВ

Развитие экономических отношений между Россией и Китаем оказывает положительное влияние на экономику Дальнего Востока. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Дальний Восток — это та часть России, которая наиболее близка к Азиатско-Тихоокеанскому региону. Близка к Китаю, к другим странам этого региона. И понятно, что любое расширение связей экономических между Россией и Китаем очень большое влияние оказывает на экономику Дальнего Востока» — добавил он.

Кроме того, Орешкин сообщил, что регион заметно обгоняет другие части страны по экономическим и инвестиционным критериям. По его словам, осуществление крупномасштабных проектов станет движущей силой роста экономики Дальнего Востока.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что КНР и РФ должны использовать Дальний Восток для развития ИИ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 сентя...

