КНР и РФ должны использовать Дальний Восток для развития ИИ

Китай и Россия должны использовать Дальний Восток для развития искусственного интеллекта. Об этом заявил заместитель председателя постоянного комитета ВСНП Ли Хунчжун на пленарном заседании ВЭФ.

ИИ — способ достижения прогресс всем человечеством. Ли Хунчжун отметил, что китайская сторона хотела бы развития технологий в России.

«Это научно-технические инновации, научно-техническое развитие. Инновация — это центральный элемент концепции искусственного интеллекта, повышение расчетных мощностей, вычислительных мощностей, нейросети, моделей. Это связано с развитием высоких технологий, с реализацией нашего высокотехнологичного развития в целом», — отметил Ли Хунчжун.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

