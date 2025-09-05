Кожемяко: на Дальнем Востоке сложнее найти инвестора для строительства отелей

Губернатор Приморского края обсудил туристическую отрасль региона на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Во Владивостоке после пленарного заседания Владимир Путин встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Обсудили ситуацию в социальной сфере, а также затронули туристические проекты. Глава региона рассказал, что в этой отрасли есть проблемы.

«Могу сказать, что не так много таких инвесторов, которые рискуют пойти на Дальний Восток с тем, чтобы строить круглогодичную гостиницу мирового уровня. Поэтому, конечно, здесь надо их поддержать в части развития электроэнергии. Всем легко заходить в Крыму, Сочи, понятно, значит, да, то на Дальнем Востоке... Я подготовил документы, которые вам потом передам», — отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Также прошла встреча с главой Камчатского края. Владимир Солодов доложил президенту о ликвидации последствий землетрясения. По его словам, каждое здание в регионе сейчас тщательно обследуется, чтобы для населения не было никакой угрозы.

