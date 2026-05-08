Путин назвал терактом удар Киева по диспетчерскому центру в Ростове-на-Дону

Атака Киева на диспетчерский центр в Ростове-на-Дону является террористическим актом. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ.

«Киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера. А именно — нанес удар по ростовскому региональному центру организации воздушного движения», — сказал глава государства.

Российский лидер также отметил, что удар по транспортной инфраструктуре в Ростове-на-Дону мог создать угрозу для безопасности гражданской авиации. Серьезных последствий удалось избежать благодаря профессиональным действиям российских авиадиспетчеров.

В ночь на 8 мая Вооруженные силы Украины атаковали Ростовскую область с применением беспилотников и ракет. Средства ПВО уничтожили воздушные цели, однако из-за падения обломков повреждения получили объекты в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске и Мясниковском районе. По предварительной информации, обошлось без погибших.

