Сторчак: Россия находится в состоянии уверенной долговой устойчивости

Диана Кулманакова
Экономика РФ пребывает вне зоны риска.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Россия находится в состоянии уверенной долговой устойчивости. На данный момент у Министерства финансов есть возможность осуществлять заимствование в целях финансирования федерального бюджета, чтобы помочь экономике сохранить стабильность. Об этом сообщил старший банкир госкорпорации «ВЭБ. РФ» Сергей Сторчак в студии «Известий» в рамках Восточного экономического форума (ВЭБ).

«Россия не находится в зоне риска. <…> У нас не просто низкий государственный долг, как он (президент РФ Владимир Путин. — Прим. Ред.) сказал, и внешний, и внутренний. Мы находимся в состоянии уверенной долговой устойчивости», — поделился финансист.

Как отметил Сторчак, долговые коэффициенты страны находятся в пределах 20%. При этом, большинство развивающихся стран подошли к отметке долга по отношении к ВВП в 60% или превысили ее. Банкир отметил, что у США коэффициент впервые достиг 100% и продолжает расти, а у других развитых стран долг превышает 200% — особенно после «ковидных заимствований».

Восточный экономический форум (ВЭФ) 2025 года проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Его юбилейная десятая сессия организована под главной темой «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». Форум традиционно собирает тысячи участников, включая представителей властей, бизнеса, дипломатии и СМИ из десятков стран.

