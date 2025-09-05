В России пресекли незаконную продажу мест для автоперевозчиков на границе с КНР

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 36 0

Для международных экспортеров тестово работает система электронной очереди.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Генеральная прокуратура России пресекла незаконную продажу мест для экспортеров на границе РФ и КНР. Об этом сообщил генпрокурор страны Игорь Краснов на сессии «Свобода предпринимательства в России: развитие государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее, два года назад в тестовом режиме была запущена система электронной очереди для международных перевозчиков грузов на границе двух стран.

«Ко мне на личный прием обратился представитель предприятия, сообщивший о невозможности свободного резервирования даты и времени прохождения пункта пропуска „Забайкалье“. Проверка вскрыла создание искусственной очередности с последующей продажей в ней мест за 20 тысяч рублей за транспортное средство», — сообщил Краснов.

По его словам, совместно с федеральными органами безопасности и таможни нелегальная схема была пресечена. В отношении ответственных за незаконную деятельность лиц были возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве.

Краснов уточнил, что в настоящий момент в систему резервирования вносятся изменения, которые смогут исключить постановку в очередь тех, кто не является автоперевозчиками.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

