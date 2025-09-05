Следствие просит домашний арест для актрисы Тарасовой по делу о наркотиках

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист Эксклюзив 47 0

Актрису уже доставили в суд для вынесения меры пресечения.

Следствие просит домашний арест для актрисы Тарасовой по делу о наркотиках

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Следствие просит домашний арест для актрисы Аглаи Тарасовой, которая была задержана в аэропорту Домодедово с наркотическим веществом в вейпе. О подробностях дела рассказал источник 5-tv.ru.

Девушка уже находится в суде, ей избирается мера пресечения.

Как уточнил источник, 28 августа в аэропорту Аглая  была остановлена сотрудником таможни по прибытии из Израля. В ее чемодане нашли электронную сигарету с темной жидкостью.

Удалось установить, что это вещество - гашишное масло. Актриса проходит по статье 229.1 УК РФ (Контрабанда наркотических средств). Ей грозит до семи лет колонии.

Дарья-Аглая Тарасова — дочь народной артистки Ксении Раппопорт и бизнесмена Виктора Тарасова. Известна по фильмам «Лед», «Холоп -2», «Марафон желаний», сериалам «Интерны» и «Беспринципные».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАХ.

+18° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
81.30
0.45 94.78
0.53
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 сентя...

Последние новости

14:15
Скорая помощь: когда не следует вызывать медиков
14:02
«Любят и знают наше кино»: как Россия и Китай сотрудничают в области культуры
13:56
Сторчак: Россия находится в состоянии уверенной долговой устойчивости
13:42
Столица русского рока: в Петербурге пройдет «Кинчев Фест»
13:35
Следствие просит домашний арест для актрисы Тарасовой по делу о наркотиках
13:30
Нечто особенное: шеф-повар рассказал о подготовке к фестивалю «Балтика Фест»

Сейчас читают

Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ВЭФ-2025. Главное
Путин: Москва — лучшее место для встречи РФ и Украины
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025