Сын экс-главы Мордовии отправился в колонию на семь лет за взятку

Сегодня в Пензе вынесли приговор сыну бывшего губернатора Самарской области и Мордовии. Алексея Меркушкина, который занимал важные посты в правительстве республики. Его наследника признали виновным сразу по трем статьям: мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями и дача крупной взятки. А сумма ущерба по его делу — превышает 1,5 миллиарда рублей.

Какое наказание ему избрали — узнал корреспондент «Известий» Иван Литомин.

Он улыбается. Абсолютно спокоен и постоянно смотрит куда-то в зал. Глазами ищет отца. Алексей Меркушкин под стражей больше четырех лет. И сегодня в его громком уголовном деле суд поставил точку.

«Приговор Алексею Меркушкину выносили здесь, в Первомайском районном суде города Пензы. Интересы и связи клана Меркушкиных в Мордовии оказались настолько обширными, что уголовное дело рассматривали в соседнем регионе», — отметил Литомин.

В общении с нашей съемочной группой Меркушкин до последнего выражает надежду на оправдание. Но говорит с иронией. Сам понимает, что обвинительного приговора не избежать.

— Чего ждете от приговора?

— Справедливости, — ответил Меркушкин-младший.

Семь лет колонии строгого режима со штрафом в полторы сотни миллионов рублей. Его обвиняли в даче взятки, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, одним из ключевых эпизодов стала продажа «МордовЭкспоцентра» в собственность Корпорации развития республики по завышенной в несколько раз цене. Как доказало следствие, сделку курировал именно Алексей Меркушкин. Нам удалось побывать в «Экспоцентре» сегодня. Разруха, грязь и полный хаос.

В зале суда Алексей Меркушкин рассказывать про сделку с «Экспоцентром» постеснялся. За сына вступился отец — экс-губернатор Мордовии и Самарской области Николай Меркушкин. Влиятельный чиновник, глава семьи Меркушкиных, пояснил, мол, завышенная цена «Экспоцентра» — ничто иное, как ошибка комиссии. И взятка, которую его сын, как считают следователи, дал руководителю мордовского отделения Центробанка за лояльность, вовсе не взятка, а вполне легальная сделка.

«Это залоговая цена, совсем из другой категории. Экспертиза, в которой человек не имел лицензии, а вот окончательно когда с лицензией. Он купил на 300 тысяч дешевле», — отметил экс-губернатор Самарской области и Мордовии.

Но Меркушкиных в Мордовии знают хорошо и каждое их действие фактически было на виду у всех. Один из бывших министров меркушкинского правительства Александр Пыков рассказывает, губернатором Николаем Меркушкиным все были долго очарованы.

«Но в какой-то момент, начиная где-то с конца 90-х годов, он как будто переродился, и все его или большая часть его действий была направлена на то, чтобы все экономические активы, о которых мы с вами говорим, они были в объеме собственной семьи», — отметил Пыков.

Хорошо помнят в республике и как Меркушкин пришел к власти. По словам местных жителей, многие представители семьи занимали большое количество постов в структурах власти региона.

«Как смеялись в Мордовии, там, лет 10−15 назад, у нас только на телеграфных столбах не написано, принадлежат ли они Меркушкиным. Ну, Николай Меркушкин начинал с того, что он руководил Мордовским отделением Росимущества. И уже тогда прибрал к рукам много и много, именно на этом основании он стал главой республики», — рассказал политолог Дмитрий Журавлев.

Сам Меркушкин-старший уже после заседания решил поговорить с нами и об этом. Пояснил, что весь семейный бизнес и активы с ним лично никак не связаны. И он, как губернатор Мордовии или Самарской области, никогда не помогал родственникам в ведении бизнеса.

«Ко мне они никакого отношения не имеют. Каждый их них работает. Я помогал всем! Всем на разных условиях в соответствии с законом», — подчеркнул Меркушкин-старший.

Помимо Алексея Меркушкина в зале суда под арест взяли и других фигурантов уголовного дела — в том числе главу Мордовского отделения Центробанка Тренькина, которому Меркушкин младший по версии следствия дал взятку в семь миллионов. Ему тоже предстоит отбывать наказание в колонии. Приговор стороны еще будут обжаловать.