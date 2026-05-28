Количество пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Казани выросло до 16 человек

Давид Андриясов
Среди пострадавших есть четверо детей.

Число пострадавших при столкновении двух автобусов на Горьковском шоссе в Казани увеличилось до 16 человек. Об этом 28 мая сообщил источник 5-tv.ru. 

«Шестерых человек госпитализировали, еще десять получили амбулаторную помощь», — уточнил собеседник.

ДТП произошло утром 28 мая. После столкновения одно из транспортных средств задымилось. Обстоятельства аварии устанавливаются. 

На прошлой неделе смертельная авария произошла в Челябинской области. Участниками страшного ДТП стали пермские баскетболисты, которые возвращались после соревнований домой. Микроавтобус с игроками вылетел на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с «ГАЗелью». Водитель погиб. Пострадали восемь спортсменов, их доставили в больницу для оказания помощи. Члены команды возвращались домой после триумфального успеха на Чемпионате России. 

