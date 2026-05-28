Школьник ударил пенсионерку самокатом по голове в Новосибирске

В новосибирском Академгородке подросток ударил пожилую женщину самокатом по голове. После публикации записи с камер видеонаблюдения правоохранители начали проверку. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел возле дома на улице Демакова. На кадрах видно, как мальчик проехал мимо пенсионерки на самокате, затем развернулся, подъехал к женщине и нанес удар. После этого подросток уехал, а к пострадавшей подошел прохожий.

При этом, по информации источника 5-tv.ru, бабушка мальчику — не родная, заявление в полицию она не подавала и не планирует.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Перми несовершеннолетний пассажир напал на женщину в автобусе после того, как она потребовала прекратить курение электронной сигареты в салоне. Подросток вступил в перепалку с пассажиркой, а затем начал наносить ей удары руками и ногами. После очередного толчка в живот женщина упала на пол автобуса. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

