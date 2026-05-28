Путин назвал переговоры с Токаевым результативными и продуктивными

Российско-казахстанские переговоры 28 мая прошли продуктивно и результативно. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам встречи.

«Наши сегодняшние переговоры действительно прошли в деловом и конструктивном ключе, были весьма результативными», — сказал Путин.

По словам главы государства, в ходе встречи стороны затронули актуальные международные вопросы, а также уделили особое внимание развитию торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

«Подписано совместное заявление, в котором обозначены приоритетные задачи укрепления всего комплекса российско-казахстанского сотрудничества. Заключен также ряд важных межправительственных и межведомственных документов», — добавил российский лидер.

Путин также отметил, что товарооборот России и Казахстана в ближайшее время может превысить 30 миллиардов долларов.

Государственный визит Владимира Путина в Казахстан продлится три дня. На 28 мая, помимо основного раунда переговоров, в графике значился и неформальный обед президентов тет-а-тет. Помимо двусторонней повестки, Владимир Путин примет участие в ключевых мероприятиях Евразийского экономического союза.

