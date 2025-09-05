Плакать поздно: Тарасова в суде умоляла не сажать ее за решетку

Аглае Тарасовой ограничили определенные действия

Актриса Аглая Тарасова просила судью избрать ей в качестве меры пресечения ограничения определенных действий. Инстанция такое решение и приняла. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из-зала суда.

Суд запретил ей совершать некоторые действия сроком на два месяца. Ее освободили из-под стражи в зале суда.

На заседании в Домодедовском суде по делу о контрабанде наркотиков, звезда умоляет судью о мягкой мере — не отправлять ее на домашний арест или за решетку.

Также Тарасова заявила, что готова сотрудничать со следствием и добровольно отдала следствию документы, по которым выезжала за пределы России, уточнив, что не собирается бежать из страны. А также сообщила, что в сентябре у нее начинается работа над новыми картинами и представила положительную характеристику от руководителя канала, на котором работает.

Сторона обвинения просит для Тарасовой домашний арест из-за неявки девушки к следователям после первой электронной повестки — девушка объявилась лишь после бумажного оповещения. А также у нее есть гражданство Израиля.

Защита актрисы же сообщает, что она не могла прийти раньше, так как лежала в больнице. Да и из страны она сбегать не планирует.

Адвокаты и Аглая просили сделать заседание закрытым, чтобы «какие-то важные для нее вещи не попадали в камеры». Суд в этом отказал.

Известно, что она была задержана в московском аэропорту Домодедово, по возвращении из поездки в Израиль. Во время досмотра в чемодане девушки обнаружили вейп, в котором находилось 0,38 грамма гашишного масла.

По словам актрисы, диагноз одного из ее близких родственников якобы заставил ее провезти вещества. У нее на иждивении находится 84-летняя бабушка и 85-летний дедушка.

Против звезды фильма «Лед» возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотиков». Ей грозит до семи лет тюрьмы со штрафом в один миллион рублей.

Для возлюбленного актрисы ситуация стала полным шоком. Антон Филиппенко признался, что узнал о случившемся только из новостных сводок за последний час и до конца еще не может осознать, что произошло.

Аглая Тарасова известна по фильмам и сериалам «Беспринципные», «Лед», «Холоп 2» и «Интерны». Она также является дочерью народной артистки России Ксении Раппопорт.

