«Ничем не могу помочь»: парень Аглаи Тарасовой отреагировал на ее задержание

Диана Кулманакова
Эксклюзив

Против звезды «Интернов» возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков.

Парень актрисы Аглаи Тарасовой сообщил подробсноти

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Парень Аглаи Тарасовой Антон Филипенко не знал о ее задержании

С актрисой Аглаей Тарасовой невозможно связаться после ее задержания по делу о наркотиках в аэропорту Домодедово. Об этом сообщил ее молодой человек Антон Филипенко в беседе с 5-tv.ru.

«Никто не знал. Никакой информации. Ничем не могу помочь. Не дозвониться», — рассказал он.

Филипенко не исключает варианта, что вейп-аппарат с наркотиками актрисе могли подбросить.

Аглаю Тарасову задержали 28 августа в московском аэропорту Домодедово. Предварительно, при попытке ввезти в Россию наркотические вещества. При досмотре у нее обнаружили вейп с 0,38 грамма запрещенных веществ. Против актрисы возбуждено уголовное дело по статье 229 УК РФ «Контрабанда наркотических средств». Ей грозит до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Следствие ходатайствует о мере пресечения в виде домашнего ареста. Заседание суда по делу Тарасовой назначено на 5 сентября.

Аглая Тарасова известна по фильмам и сериалам «Беспринципные», «Лед», «Холоп 2» и «Интерны». Она также является дочерью народной артистки России Ксении Раппопорт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Арсен Маркарян раскаялся и согласился сотрудничать со следствием.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 сентя...


