В Третьяковской галерее произошло задымление

Айшат Татаева
Были эвакуированы 11 человек.

Задымление после короткого замыкания произошло в Инженерном корпусе Третьяковской галереи. Об этом 5 сентября сообщил источник «Известий».

«В Лаврушинском переулке по предварительным данным в подвале произошло загорание электрокабеля в подвале технического здания. Из помещений огнеборцы МЧС России вывели 11 человек», — сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

В ведомстве заявили, что открытое горение удалось ликвидировать, однако работы по тушению пожара продолжаются. Отмечается, что данных о пострадавших не поступало.

