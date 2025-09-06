От лозы до бокала: винодельни станут туристическими объектами

Разработан законопроект, который должен упростить строительство туробъектов на винодельни

Депутаты Государственной думы предложили законопроект, направленный на упрощение строительства туристических объектов на территориях виноделен. Сейчас разместить гостиницу или дегустационный зал на таких участках затруднительно — необходимо изменить целевое назначение земли с сельскохозяйственного на иной тип. Специалисты назвали инициативу «хорошим первым подходом», но подчеркнули, что она нуждается в доработке. Подробности — в материале «Известий».

Разрешат ли строить гостиницы на винодельнях в России

Группа депутатов во главе с заместителем председателя Госдумы Алексеем Гордеевым 3 сентября внесла в нижнюю палату парламента законопроект, который должен упростить строительство гостиниц и дегустационных залов на сельхозземлях, входящих в федеральный реестр виноградопригодных участков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Для виноделов это особенно актуально — туристическая инфраструктура необходима непосредственно на месте производства вина. Однако виноградники располагаются на землях сельхозназначения, и для возведения на них нужных объектов требуется сменить категорию участка, что сопровождается длительными и сложными процедурами.

Согласно пояснительной записке, предлагается закрепить возможность комплексного освоения виноградопригодных участков: от выращивания винограда и производства вина до развития агротуризма. Для реализации этих целей потребуется внести изменения в ряд нормативных актов — в законы «О развитии сельского хозяйства», «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», «О переводе земель», а также в Земельный и Градостроительный кодексы.

Кроме того, Минсельхозу России предлагается предоставить полномочия по согласованию перевода участков. Планировка территории должна будет направляться в министерство для оценки соответствия целей перевода задачам аграрного развития.

Как отмечается в документе, новая инициатива позволит аграриям, в том числе виноделам, заниматься сопутствующими несельскохозяйственными видами деятельности, включая туризм, при этом соблюдая интересы бизнеса и охраняя сельхозугодья.

«Первый подход к снаряду»

В пояснительной записке указывается, что в России сегодня работает более 300 виноделен, из которых свыше 80% расположено в Крыму и Краснодарском крае. Однако лишь на 25 объектах — около 15% — винодельческое производство стало частью культурных маршрутов.

Для сравнения, в Италии и Франции аналогичный показатель составляет 23%, а в Австрии — 34%.

Зампред Госдумы Виктория Абрамченко добавила, что у порядка 45 винодельческих хозяйств уже имеются элементы туристической инфраструктуры, чаще всего — некапитальные сооружения, построенные на грантовую поддержку.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В то же время, как указано в пояснительной записке, туристический поток в южные регионы продолжает расти. Так, в Крыму в 2024 году он увеличился на 30–40% по сравнению с 2023 годом, а в Краснодарском крае — на 7–8%, причем в винодельческих районах Анапы, Геленджика и Абрау-Дюрсо — на 20–25%.

Несмотря на растущий интерес к агротуризму, дальнейшее развитие этого направления, как подчеркивают авторы инициативы, тормозится действующим законодательством.

По словам Виктории Абрамченко, проект закона решает две основные задачи. Первая — легализовать уже существующие туристические объекты на сельхозземлях. Однако, по ее мнению, есть и серьезные трудности.

«Если документ будет принят в таком виде, владельцам придется в течение года привести эти постройки в соответствие с требованиями правительства, сформировать земельные участки, подготовить проект планировки территории и перевести их в подходящую категорию — земли рекреации или промышленности, как указано в законопроекте», — заявила она «Известиям».

Кроме того, потребуется направить документы на согласование в Минсельхоз. Депутат указала, что в проекте закона пока отсутствует четкое регулирование случаев, когда права на постройки уже оформлены, а также не прописаны ясные критерии, определяющие соответствие целям сельхозразвития.

«Эта формулировка коррупциогенная. Что делать, если объект не соответствует критериям? Сносить? Считаю, что этот блок в законопроекте нужно существенно дорабатывать», — подчеркнула Виктория Абрамченко.

Вторая задача — предоставить возможность строить туристические объекты после изменения категории земли на рекреационную или промышленную.

Строительство допустимо лишь на землях, изначально не используемых под сельхозугодья. Это важно, так как сельхозземли — это основной ресурс для сельской экономики и требуют особой охраны от выбытия, пояснила депутат.

Абрамченко поддерживает положение законопроекта, допускающее строительство на участках из федерального реестра виноградопригодных земель — то есть там, где виноград еще не выращивается.

Владельцу предстоит самому решить, что выгоднее — расширение виноградников или строительство объектов, необходимых для винодельни, отметила она. Однако просто построить что-то не получится: потребуется собрать документы, получить согласование в Минсельхозе и затем провести перевод участка в иную категорию.

По мнению депутата, предложенный законопроект можно считать «первым подходом к снаряду», но он должен быть тщательно проработан с участием бизнеса и регионов, где развита винодельческая отрасль.

Юрист и генеральный директор ООО «Природный кодекс» Марина Ненарокова тоже считает законопроект перспективным, отмечая комплексный подход авторов. Однако, по ее словам, документ нуждается в доработке.

Почему инициатива может не заработать

Специалисты отрасли считают, что в нынешней редакции законопроект не решает ключевых проблем развития сельского туризма.

Инициатива не устраняет основное препятствие — размещение в границах виноделен гостиниц и ресторанов, где проводятся дегустации вина и других фермерских продуктов, а также осуществляется соответствующая коммерческая деятельность, пояснил Христофор Константиниди, директор Международного аналитического центра устойчивого развития туризма РУДН и первый вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

По его словам, в проекте не определено, что именно считается объектами сельского туризма, при этом допускается перевод участков в категории промышленности, энергетики и других, что может привести к их использованию не по назначению.

Марина Ненарокова добавляет, что существует риск злоупотреблений со стороны недобросовестных владельцев, которые, оформив небольшой виноградник, основную часть участка используют под капитальную инфраструктуру.

Также есть вероятность, что под определение объектов сельского туризма подпадут обычные рестораны, зоны отдыха или санитарные сооружения, — отметила эксперт в комментарии «Известиям». В тексте проекта этот термин используется часто, но четкого перечня объектов нет. Такой перечень должен быть закреплен отдельно, как это уже сделано для участков лесного фонда и рекреационных территорий.

По мнению Ненароковой, путаницу может внести и терминология: гостиницы и рестораны на винодельнях являются объектами общественного питания и отдыха, а слово «сельский» лишь усложняет определение их статуса.

Она подчеркивает необходимость привязать понятие сельского туризма к уже существующим перечням, чтобы было ясно, чем отличается гостиница на винодельне от аналогичного объекта на другой земле. Вопросы также могут возникнуть при организации коммуникаций — от инженерных сетей до способа их прокладки.

Особое внимание, по словам юриста, следует уделить изменениям в закон 172-ФЗ «О переводе земель», которые предусматривают ускорение процедур согласования.

Поправки в Генеральные планы должны согласовываться не только с Минсельхозом, но и с рядом других федеральных ведомств. На практике такие процедуры могут затягиваться на годы, сказала она. Чтобы новый закон действительно заработал, необходима система подзаконных актов, позволяющих соблюсти баланс интересов. Также важно доработать сам 172-ФЗ.

В противном случае, считает эксперт, законопроект останется хорошей идеей, которая, однако, не приведет к реальным изменениям из-за бюрократических проволочек.

«Известия» направили запрос в Минсельхоз и к крупнейшим участникам отрасли.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.