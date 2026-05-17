Свитшоты с цитатами Путина стали лидерами продаж на выставке в Харбине

Одежда с цитатами президента России Владимира Путина пользуется колоссальной популярностью у посетителей X Российско-китайского Экспо, проходящего в Харбине. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор Национального центра (НЦ) «Россия» Наталья Виртуозова.

По словам Виртуозовой, вещи с высказываниями главы государства лидируют по объему продаж с первых часов работы выставки.

«За первые часы мы видим, что номер один — это продажа одежды с цитатами президента. Первая покупка была сделана китайским мужчиной, он купил свитшот с цитатой «Надо обязательно смотреть в будущее», — подчеркнула она.

Руководитель центра также отметила, что организация владеет эксклюзивным правом на использование цитат Путина вместе с его личной подписью на текстильной продукции. Представители делегации даже высказали опасения, что из-за высокого спроса на товары с надписями на русском языке складские запасы могут быстро истощиться.



Помимо одежды, большой интерес у китайской аудитории вызвали традиционные российские ремесла. Посетители мероприятия активно приобретают павлопосадские и оренбургские платки, а также уникальные изделия из меха соболя и шелка от эвенкийских мастеров.

Успех российского универмага в Харбине уже привел к деловому предложению от партнеров из Пекина, которые выразили желание открыть постоянную торговую точку подобного формата в столице КНР.

В среднесрочной перспективе Национальный центр намерен расширять присутствие: в 2028 году филиал с магазином может появиться на острове Большой Уссурийский, а к ноябрю 2029 года запланировано открытие нового здания центра в Москве. Макет этого объекта представлен в рамках экспозиции в Харбине.

