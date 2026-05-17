Свитшоты с цитатами Путина стали лидерами продаж на выставке в Харбине

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 46 0

Успех российского универмага уже привел к деловому предложению от партнеров из Пекина.

В Китае скупают одежду с цитатами Путина

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Одежда с цитатами президента России Владимира Путина пользуется колоссальной популярностью у посетителей X Российско-китайского Экспо, проходящего в Харбине. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор Национального центра (НЦ) «Россия» Наталья Виртуозова.

текстФото:Карпухин Сергей./ТАСС

По словам Виртуозовой, вещи с высказываниями главы государства лидируют по объему продаж с первых часов работы выставки.

«За первые часы мы видим, что номер один — это продажа одежды с цитатами президента. Первая покупка была сделана китайским мужчиной, он купил свитшот с цитатой «Надо обязательно смотреть в будущее», — подчеркнула она.

Руководитель центра также отметила, что организация владеет эксклюзивным правом на использование цитат Путина вместе с его личной подписью на текстильной продукции. Представители делегации даже высказали опасения, что из-за высокого спроса на товары с надписями на русском языке складские запасы могут быстро истощиться.

Помимо одежды, большой интерес у китайской аудитории вызвали традиционные российские ремесла. Посетители мероприятия активно приобретают павлопосадские и оренбургские платки, а также уникальные изделия из меха соболя и шелка от эвенкийских мастеров.

Успех российского универмага в Харбине уже привел к деловому предложению от партнеров из Пекина, которые выразили желание открыть постоянную торговую точку подобного формата в столице КНР.

В среднесрочной перспективе Национальный центр намерен расширять присутствие: в 2028 году филиал с магазином может появиться на острове Большой Уссурийский, а к ноябрю 2029 года запланировано открытие нового здания центра в Москве. Макет этого объекта представлен в рамках экспозиции в Харбине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+24° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
Прическа на удачу и деньги: лунный гороскоп стрижек на лето 2026 для знак...

Последние новости

11:34
Самойлова задолжала ФНС и РКН более четырех миллионов рублей
11:14
«Володя, следующим будешь ты»: арест Ермака — удар по всей системе Зеленского
10:59
Свитшоты с цитатами Путина стали лидерами продаж на выставке в Харбине
10:45
Путин: российско-китайское ЭКСПО отражает высокую динамику партнерства РФ и КНР
10:28
Футболистки из КНДР впервые за восемь лет приехали на турнир в Южную Корею
10:09
Правда о коллагене: дерматолог разоблачила бесполезные добавки

Сейчас читают

Почти год без единой зацепки: поиски семьи Усольцевых возобновят в начале июня
Силы ПВО за ночь уничтожили 556 украинских дронов над 16 регионами России
В Мытищах двое мужчин погибли из-за обломков беспилотника
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео