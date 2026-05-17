Футболистки из КНДР впервые за восемь лет приехали на турнир в Южную Корею

Женская футбольная команда из КНДР прибыла на турнир в Южную Корею

Женская футбольная команда «Наэгохян» из КНДР прибыла в Южную Корею для участия в полуфинальном матче Лиги чемпионов Азии. Об этом сообщило агентство Reuters.

Этот визит стал первым случаем приезда северокорейских атлетов в соседнюю республику за последние восемь лет. Делегация состоит из 39 человек, среди которых 27 футболисток и 12 сотрудников технического штаба.

В городе Сувон гостьям предстоит встретиться на поле с местным одноименным клубом. Министерство объединения Южной Кореи официально одобрило поездку, сославшись на действующее законодательство о межкорейском обмене.

Ожидается, что спортсменки пробудут в стране до конца следующей недели, однако их пребывание может сократиться, если команда потерпит поражение и решит сразу вернуться домой.

Предстоящее спортивное событие вызвало небывалый ажиотаж среди болельщиков: более семи тысяч билетов были раскуплены всего за одни сутки. Несмотря на дипломатическую значимость момента, власти Сеула подчеркивают, что мероприятие носит сугубо клубный характер, а не статус межгосударственной встречи.

Согласно регламенту Азиатской футбольной конфедерации, во время проведения матча исключается использование политической символики и исполнение национальных гимнов. Ранее правительство Южной Кореи распорядилось выделить около 200 тысяч долларов из специального фонда сотрудничества для поддержки визита соседей.

Эти средства направлены на организационные нужды, подготовку атрибутики и билеты. Примечательно, что игра пройдет в условиях сложной политической обстановки, так как Пхеньян недавно официально провозгласил Южную Корею своим главным враждебным государством. На игре может присутствовать южнокорейский министр объединения Чон Дон Ен, а победившая сторона выйдет в финал против соперников из Японии или Австралии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.