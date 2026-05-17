Правда о коллагене: дерматолог разоблачила бесполезные добавки

Daily Mail: коллаген в формате порошков и капсул бесполезен

Питьевой коллаген в формате порошков и капсул является пустой тратой денег для большинства потребителей. Об этом сообщило Daily Mail со ссылкой на заявление известного лондонского дерматолога Анжали Махто.

По словам специалиста, женщины ежегодно тратят огромные суммы на добавки, надеясь избавиться от морщин. Однако многомиллионная индустрия держится лишь на громком маркетинге и рекламе у инфлюенсеров.

Доктор Махто подчеркнула, что заявления производителей о «клинически доказанной» пользе часто не выдерживают беспристрастной научной проверки.

Она отметила, что физиологически оральный коллаген просто расщепляется на аминокислоты, как и любой другой белок. Нет данных о том, что он избирательно воздействует на кожу лица.

Совместно с биостатистиком доктором Дэвидом Робертом Граймсом эксперт проанализировала основные мета-исследования, на которые опираются бренды. Выяснилось, что многие из них содержат статистические ошибки и серьезную отраслевую предвзятость.

В частности, большинство работ, подтверждающих улучшение увлажненности кожи, спонсировались самими производителями добавок, в то время как независимые тесты редко показывали значимый результат.

Кроме того, дерматолог указала на краткосрочность испытаний, которые обычно длятся не более трех месяцев, что недостаточно для оценки долгосрочных процессов старения.

Вместо дорогостоящих напитков доктор Махто рекомендует инвестировать в средства с доказанной эффективностью: солнцезащитные кремы широкого спектра действия, проверенные ретиноиды и качественные профессиональные процедуры в клиниках, которые имеют под собой десятилетия научной базы.

