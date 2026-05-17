Правда о коллагене: дерматолог разоблачила бесполезные добавки

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 28 0

Популярные БАДы для молодости кожи оказались маркетинговым мифом, не имеющим научных доказательств эффективности.

Есть ли польза от добавок с коллагеном для кожи лица

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Daily Mail: коллаген в формате порошков и капсул бесполезен

Питьевой коллаген в формате порошков и капсул является пустой тратой денег для большинства потребителей. Об этом сообщило Daily Mail со ссылкой на заявление известного лондонского дерматолога Анжали Махто.

По словам специалиста, женщины ежегодно тратят огромные суммы на добавки, надеясь избавиться от морщин. Однако многомиллионная индустрия держится лишь на громком маркетинге и рекламе у инфлюенсеров.

Доктор Махто подчеркнула, что заявления производителей о «клинически доказанной» пользе часто не выдерживают беспристрастной научной проверки.

Она отметила, что физиологически оральный коллаген просто расщепляется на аминокислоты, как и любой другой белок. Нет данных о том, что он избирательно воздействует на кожу лица.

Совместно с биостатистиком доктором Дэвидом Робертом Граймсом эксперт проанализировала основные мета-исследования, на которые опираются бренды. Выяснилось, что многие из них содержат статистические ошибки и серьезную отраслевую предвзятость.

В частности, большинство работ, подтверждающих улучшение увлажненности кожи, спонсировались самими производителями добавок, в то время как независимые тесты редко показывали значимый результат.

Кроме того, дерматолог указала на краткосрочность испытаний, которые обычно длятся не более трех месяцев, что недостаточно для оценки долгосрочных процессов старения.

Вместо дорогостоящих напитков доктор Махто рекомендует инвестировать в средства с доказанной эффективностью: солнцезащитные кремы широкого спектра действия, проверенные ретиноиды и качественные профессиональные процедуры в клиниках, которые имеют под собой десятилетия научной базы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+14° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
Прическа на удачу и деньги: лунный гороскоп стрижек на лето 2026 для знак...

Последние новости

10:09
Правда о коллагене: дерматолог разоблачила бесполезные добавки
9:50
Магия произношения: как акценты управляют нашим восприятием людей
9:31
У канадского пассажира лайнера MV Hondius выявили хантавирус
9:12
Не старье, а винтаж! — Что вернулось из прошлого в современную моду в 2026 году
9:00
Прическа на удачу и деньги: лунный гороскоп стрижек на лето 2026 для знаков зодиака
8:53
Мошенники крадут деньги россиян, обещая возврат за коммуналку

Сейчас читают

Почти год без единой зацепки: поиски семьи Усольцевых возобновят в начале июня
Силы ПВО за ночь уничтожили 556 украинских дронов над 16 регионами России
В результате атаки дронов ВСУ на Москву пострадали 12 человек
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео