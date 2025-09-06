В США отметили интерес американских компаний к сотрудничеству с РФ

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Совместная работа может вестись в экономике, а также в исследованиях Арктики и Аляски.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Многие американские компании готовы к сотрудничеству с российской стороной и негативно воспринимают требования о прекращении проектов в РФ. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал политолог, подполковник США в отставке Эрл Расмуссен.

«У нас много американских компаний. Они с нетерпением ждут сотрудничества с Россией, многие из них были рады такому сотрудничеству и, честно говоря, не хотели, чтобы их принуждали не сотрудничать и прекратить свои производственные проекты, особенно при предыдущей администрации», — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что партнерская работа могла бы проводиться в экономике, в сфере науки и исследований Арктики и Аляски. Он предположил, что такое сотрудничество откроет поле для возможностей. Так станет вероятна реализация как больших, так и маленьких компаний, которые смогут играть роль субподрядчиков, отметил собеседник.

«Имею в виду крупные секторы, которые открывают большие возможности, особенно если посмотреть на сотрудничество в арктическом регионе — это энергетический сектор, природный газ и нефть, редкоземельные металлы и другие ресурсы», — добавил Расмуссен.

В этом вопросе, как объяснил политолог, необходимо оставить в стороне глобальную напряженность, геополитические факторы и взглянуть на ситуацию с позиции экономического сотрудничества двух стран.

До этого, 5 сентября, президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) сообщил, что проводит открытый диалог с американским лидером Дональдом Трампом. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что процесс полного восстановления взаимоотношений России и США может занять время.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин заявил, что в США много компаний, которые хотят возобновить работу с РФ.

