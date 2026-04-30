Телефонные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа прямо сейчас в центре внимания мировых СМИ. Сама новость о диалоге между Кремлем и Белым домом моментально взбудоражила Европу, лидеры которой настроены на милитаризацию, а вот о мирных инициативах предпочитают молчать. О международной реакции на диалог Москвы и Вашингтона — корреспондент «Известий» Максим Прихода.

«Это был хороший разговор», — заявил Трамп, а помощник российского президента Ушаков уточнил: диалог был дружеским и откровенным. Но тут, что русскому хорошо… Европейская реакция на переговоры показательна. Эфир телеканалов Старого света наполняет бессильная злоба.

«Трамп в вопросе Украины склонен соглашаться с тем, с кем он разговаривал последним», — заявил обозреватель France 24 Дуглас Герберт.

«Это первый раз, когда они говорили, более чем за семь недель», — отметил московский корреспондент Sky News Айвор Беннет.

Европу во время разговора оба лидера тоже вспоминали — в том контексте, что ее руководители больше всех мешают мирному процессу.

«Владимир Путин и Дональд Трамп высказали, по сути, схожие оценки поведения киевского режима во главе с Зеленским, который, подстрекаемый европейцами и при их поддержке, ведет линию на затягивание конфликта», — сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

И здесь никто не открыл Америки. Имена главных спонсоров, инвесторов и бенефициаров происходящего на Украине известны.

«В основном речь шла об Украине. У нас был очень хороший разговор. И я думаю, что мы сможем довольно быстро найти решение, надеюсь на это. Я думал, Путин тоже хотел бы увидеть решение, могу вам сказать, и это хорошо», — заявил президент США Дональд Трамп.

В продолжающемся на Украине противостоянии заинтересованы и политики, и военные. Поляки, например, счастливы иметь практически в шаговой доступности уникальный полигон.

«Оборудование, производимое в Польше, должно сначала проверяться на отечественных полигонах, а затем в реальных условиях на поле боя. Это реальная картина того, что работает, а что не работает», — цитируют замглавы Минобороны Польши.

Что реально работает, нужно смотреть на земле. Поэтому Трамп и попросил российского президента рассказать, что на самом деле происходит в зоне боевого соприкосновения.

«Наши войска удерживают стратегическую инициативу, теснят позиции противника. Было упомянуто и то, что с начала 2025 года Россия передала Украине более 20 тысяч тел погибших, а они нам — чуть более 500», — сообщил Юрий Ушаков.

Путин также проинформировал Трампа о перемирии по случаю Дня Победы. Тот отнесся с пониманием. Он отлично помнит, что Россия и США были союзниками. На Украине же историческая память куда короче.

«Враг — Россия, и она всегда будет врагом Соединенных Штатов. Холодная война, горячая война — дай Бог, чтобы не было войны — но они не союзники. И если вице-президент Вэнс гордится тем, что не помогает нам, это значит, что он помогает русским. И я не уверен, что это укрепляет Соединенные Штаты», — заявил Владимир Зеленский.

Зеленский открыто нападает на второго человека в Штатах. Очевидно, понимая, что симпатии между ним и Трампом — как не было со времен первой встречи в Овальном кабинете, так и не будет. И имидж террориста в глазах американского президента его украсит вряд ли.

«Путин указал, что Киев ведет себя по сути как государство-террорист и воюет с мирными гражданами России террористическими методами. Важно, что это услышало руководство Соединенных Штатов Америки вот сейчас, из уст нашего президента России», — считает политолог Эрнест Макаренко.

Показательно, что разговор состоялся сразу после визита главы иранского МИДа в Петербург. Россия, имея уникальные отношения с Ираном, может стать полезным участником мирных переговоров.

«Россия твердо настроена оказывать всемерное содействие дипломатическим усилиям по поиску мирной развязки кризиса и предложила ряд соображений, направленных на урегулирование разногласий вокруг иранской ядерной программы», — добавил Ушаков.

Помимо этого, Путин выразил Трампу поддержку в связи с недавним покушением и передал поздравления Мелании Трамп с прошедшим днем рождения, отметив посредническую роль первой леди в вопросах воссоединения семей, разделенных боевыми действиями.

«Вот эта личностная окраска этого разговора свидетельствует, что некое доверие между нашими странами присутствует, между лидерами наших государств», — считает политолог Юрий Светов.

Но какими бы ни были личные, самый прочный фундамент межгосударственных отношений — это взаимные интересы и общий взгляд на решение проблем. И с этой американской администрацией позиции во многих вопросах совпадают.

