В Милане прощаются с модельером Джорджо Армани

Законодатель моды умер в возрасте 91 года.
В Милане проходит церемония прощания с модельером Джорджо Армани
В Милане проходит церемония прощания с модельером Джорджо Армани. Об этом сообщает телеканал Sky TG24.
Гроб Армани.
У входа в выставочное пространство при штаб-квартире Armani собралась большая очередь из желающих проститься с Армани.
Дизайнер Донателла Версаче была одной из первых, кто появился на церемонии. Также проводить законодателя моды в последний путь приехал мэр Милана Беппе Сала. Он сообщил, что во всех административных зданиях будут приспущены флаги.
Прощание с Армани будет проходить еще два дня.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, кому достанется наследство великого модельера Джорджо Армани. Состояние знаменитости оценивается в миллиард евро. Среди наследников — 86-летняя сестра модельера Розанна, племянницы Роберта и Сильвана, а также племянник Андреа Камерана.
