В Милане прощаются с модельером Джорджо Армани

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 32 0

Законодатель моды умер в возрасте 91 года.

Фото, видео: Reuters/Chris Helgren; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Милане проходит церемония прощания с модельером Джорджо Армани

В Милане проходит церемония прощания с модельером Джорджо Армани. Об этом сообщает телеканал Sky TG24.

текстГроб Армани. Reuters/Claudia Greco

У входа в выставочное пространство при штаб-квартире Armani собралась большая очередь из желающих проститься с Армани.

Дизайнер Донателла Версаче была одной из первых, кто появился на церемонии. Также проводить законодателя моды в последний путь приехал мэр Милана Беппе Сала. Он сообщил, что во всех административных зданиях будут приспущены флаги.

Прощание с Армани будет проходить еще два дня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, кому достанется наследство великого модельера Джорджо Армани. Состояние знаменитости оценивается в миллиард евро. Среди наследников — 86-летняя сестра модельера Розанна, племянницы Роберта и Сильвана, а также племянник Андреа Камерана.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
81.56
0.26 95.48
0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:00
В Милане прощаются с модельером Джорджо Армани
15:37
Бросили прямо под ноги: Иван Золо прервал выступление после взрыва на сцене
15:08
Комик Сергей Орлов защитил сотрудниц московского бутика от агрессивного мужчины
14:30
«Это ее личное»: Прохор Шаляпин высказался о задержании Аглаи Тарасовой
13:57
Сергей Собянин: Территории около 51 реконструированной школы благоустроили
13:35
Международный форум беспилотных аппаратов «Крылья Сахалина» стартовал в России

Сейчас читают

Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ВЭФ-2025. Главное
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 сентября
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать