«Надо бежать, сверкая пятаками»: Гуров дал совет Тарасовой по поводу ее парня

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 44 0

Актер Антон Филипенко все это время даже не знал о задержании своей девушки.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

Илья Гуров посоветовал Аглае Тарасовой бросить ее парня

Певец Илья Гуров считает, что актрисе Аглае Тарасовой стоит расстаться со своим парнем — актером Антоном Филипенко. Об этом он заявил корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма Стаси Толстой «Семейное счастье».

После задержания Тарасовой в аэропорту журналисты то и дело стали звонить близким людям актрисы. В частности, ее парню Антону Филипенко. Как оказалось, он совершенно ничего не знал об этой ситуации и узнал о задержании любимой из новостей. Более того, он даже не знал, где именно путешествовала Тарасова.

Гуров счел странным тот факт, что парень ничего не знал о местонахождении своей девушки, ведь они состоят в близких отношениях.

«Мне кажется, это унижает мужчину. Это не поведение мужчины. От таких нужно бежать, сверкая пятками, и говорить: спасибо большое, было хорошо, но без тебя будет лучше», — считает певец.

Аглая Тарасова была остановлена сотрудником таможни в аэропорту Домодедово по прибытии из Израиля 28 августа. В ее чемодане нашли вейп, в котором находилось 0,38 грамма гашишного масла. По словам актрисы, диагноз одного из ее близких родственников якобы заставил ее провезти вещества. У нее на иждивении находится 84-летняя бабушка и 85-летний дедушка.

Актриса проходит по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Суд запретил ей совершать некоторые действия сроком на два месяца. Ее освободили из-под стражи в зале суда.

Ранее 5-tv.ru писал, как парень Аглаи Тарасовой отреагировал на ее задержание.

