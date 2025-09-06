Москва продолжит поддерживать фармацевтические предприятия

Москва — один из крупнейших в России производителей лекарственных средств и медицинских изделий. В городе работает более 300 предприятий, на которых трудятся около 30 тысяч человек.

«Продолжим увеличивать объёмы производства лекарств и поддерживать фармпредприятия», — заверил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

За пять лет (с 2020 по 2024 год) объемы производства в этой отрасли выросли в 2,8 раза — до 154 миллиардов рублей. Москва занимает второе место в России по объему выручки в фармацевтической промышленности. Об этом в своем докладе о развитии фармацевтического кластера в столице на заседании Президиума Правительства Москвы сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. По итогам обсуждений Сергей Собянин поручил продолжить оказание поддержки предприятиям отрасли, производящим критически важные лекарственные препараты.

Столичные фармпредприятия выпускают широкую номенклатуру препаратов, включая современные лекарства для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, расстройств нервной системы, сахарного диабета, обезболивающие, антибиотики, вакцины и другие.

При этом растет выпуск социально значимых медикаментов. Так, в январе — июле 2025-го московские предприятия выпустили 4,5 миллиона упаковок препаратов для лечения заболеваний пищеварительного тракта (рост в 6,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), 15,1 миллиона упаковок средств для лечения сердечно-сосудистой системы (рост в 2,3 раза), 4,8 миллиона упаковок лекарств для органов дыхательной системы (рост в 2,1 раза), а также 2,8 миллиона упаковок противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов (рост в 1,6 раза).

К 2030-му выручка столичных фармацевтических предприятий вырастет в 1,5 раза — до 230 миллиардов рублей, что позволит Москве выйти на первое место в России по этому показателю. Суммарный объем инвестиций в фармацевтическую отрасль с 2020 по 2030 год составит 191,5 миллиарда рублей. 109 миллиардов из них будет вложено в развитие отрасли начиная с 2025-го.

Общая площадь действующих производств участников кластера превышает 145 тысяч квадратных метров. Там создано около 2,9 тысячи рабочих мест.

В развитие производств резиденты кластера вложили уже более 55 миллиардов рублей. Объем заявленных инвестиций — в два раза больше (102,3 миллиарда рублей, в планах до 2030 года — привлечь еще 47,3 миллиарда рублей).

За время деятельности на территории ОЭЗ «Технополис Москва» объем полученных участниками кластера налоговых льгот превысил пять миллиардов рублей — на один рубль налоговых льгот приходится 11 рублей инвестиций в экономику города.