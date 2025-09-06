Макрон обсудил с Моди работу «коалиции желающих» по Украине

Макрон обсудил ситуацию на Украине с премьер-министром Индии Моди

Президент Франции Эммануэль Макрон 6 сентября провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в ходе которых стороны обсудили результаты работы «коалиции желающих» после саммита в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я только что провел беседу с премьер-министром Моди. Я представил ему результаты работы, которую мы провели с президентом Украины Владимиром Зеленским и нашими партнерами из „коалиции желающих“ в четверг в Париже», — написал французский лидер в соцсети X.

По словам Макрона, Франция и Индия намерены продолжать сотрудничество для достижения мирного урегулирования ситуации на Украине. Лидеры подчеркнули решимость действовать сообща в этом направлении.

Днем ранее французский президент сообщил, что участие в обсуждениях приняли представители 35 стран, а 26 европейских государств выразили готовность подключиться к обеспечению безопасности Украины.

На фоне этих заявлений в Кремле подчеркнули противоположную позицию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 сентября заявил, что размещение иностранных военных на украинской территории не приведет к разрешению конфликта. Он отметил, что Москва расценивает присутствие зарубежного контингента как угрозу и будет предпринимать все необходимые шаги для защиты своих интересов.

