Жара не отступает: какая погода будет в Москве 20 мая

Переменная облачность и местами кратковременные дожди ожидаются в столичном регионе в среду, 20 мая. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве составит от 30 до 32 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до 15 градусов.

В Московской области днем воздух прогреется до 32 градусов, ночью ожидается от 12 до 17 градусов тепла.

Ветер будет восточный со скоростью от трех до десяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

Во второй половине дня в отдельных районах возможны кратковременные дожди.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно выбрать SPF-крем. С приходом жаркой погоды в Москву и другие регионы России существенно вырос спрос на солнцезащитные средства. Покупатели активно приобретают кремы, флюиды и спреи с SPF для предотвращения ожогов, пигментации и преждевременного старения.

Применение солнцезащитного крема необходимо не только во время пляжного отдыха. Ультрафиолетовое излучение воздействует на кожные покровы и в городских условиях, причем часть лучей способна проникать сквозь облачный покров. Это означает, что кожа получает дозу излучения каждый раз при выходе на улицу, в том числе в пасмурную погоду.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС