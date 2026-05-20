Дональд Трамп заявил о быстром завершении войны с Ираном

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 37 0

Американский лидер подчеркнул, что его главная задача — лишить Тегеран ядерного оружия.

Дональд Трамп заявил о быстром завершении войны с Ираном

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном, превративший весь Ближний Восток в зону боевых действий, будет завершен в ближайшее время. Своими мыслями относительно сроков войны с исламской республикой Трамп поделился, выступая на пикнике для членов Конгресса.

«Я думаю, что мы закончим с этим очень быстро, и у них не будет ядерного оружия», — сказал он.

Прежде американский лидер сообщал, что на 19 мая был запланирован удар по Ирану, но вмешались другие представители региона — Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). По их просьбе Трамп, по собственным словам, отложил атаку и дал шанс дальнейшим переговорам и возможному заключению мирного договора. Надеется, что отложил навсегда, но, может быть, и на короткое время, потому что «масштабные дискуссии» с Тегераном продолжаются.

Руководство исламской республики переменчивым заявлениям Трампа не доверяет. Не раз глава Белого дома то объявлял о завершении боевых действий, то предупреждал, что возобновит их. Как ранее сообщал 5-tv.ru, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ответ на последнюю угрозу постановил: в случае продолжения атак США ждут новые «сюрпризы». Глава ведомства также напомнил, что на ближневосточном конфликте Штаты уже потеряли миллиарды долларов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Война в Иране
20 мая
Глава МИД Ирана пообещал США много «сюрпризов» в случае возобновления войны
19 мая
«Очень позитивное развитие»: Трамп заявил, что США и Иран близки к сделке
18 мая
Трамп отказался от запланированных на 19 мая ударов США по Ирану
18 мая
Трамп: США пока не готовы идти на уступки в переговорах с Ираном
18 мая
Конфликт с Ираном привел к увеличению госдолга США
18 мая
Трамп опубликовал изображение с намеком на продолжение операции против Ирана
17 мая
На Западе предупредили о новой фазе мирового энергетического кризиса
17 мая
«Часики тикают»: Трамп призвал Иран поторопиться со сделкой с США
15 мая
«Добраться до ядерной пыли»: Трамп хочет забрать подземные залежи урана в Иране
13 мая
Хегсета снова вызвали в Конгресс: почему в США избегают прямых оценок войны с Ираном
+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
71.29
-1.06 82.79
-1.28
Венера включит денежный магнит: финансовый гороскоп для знаков зодиака на...

Последние новости

5:01
Жара не отступает: какая погода будет в Москве 20 мая
4:39
Дональд Трамп заявил о быстром завершении войны с Ираном
4:19
Залетел не туда: дрон ВСУ устроил Прибалтике проверку на адекватность
3:58
«Мы хотели сначала голую вечеринку»: какой будет свадьба Родригеза и Кабак
3:36
«Всех вас нагну»: предвыборные встречи Пашиняна обернулись скандалами и перепалками
3:15
Красная дорожка, звездные гости и главные сериалы года: как прошла премия АПКиТ

Сейчас читают

Куба — это не Венесуэла: кубинская авантюра для США не будет легкой прогулкой
«Ангел смерти» убивал и насиловал заключенных на глазах у их детей
Декрет без паузы: россиянам объяснили, как сохранить пособие и зарплату
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео