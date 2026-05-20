Дональд Трамп заявил о быстром завершении войны с Ираном

Американский лидер подчеркнул, что его главная задача — лишить Тегеран ядерного оружия.
Фото: Reuters/Jonathan Ernst
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном, превративший весь Ближний Восток в зону боевых действий, будет завершен в ближайшее время. Своими мыслями относительно сроков войны с исламской республикой Трамп поделился, выступая на пикнике для членов Конгресса.
«Я думаю, что мы закончим с этим очень быстро, и у них не будет ядерного оружия», — сказал он.
Прежде американский лидер сообщал, что на 19 мая был запланирован удар по Ирану, но вмешались другие представители региона — Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). По их просьбе Трамп, по собственным словам, отложил атаку и дал шанс дальнейшим переговорам и возможному заключению мирного договора. Надеется, что отложил навсегда, но, может быть, и на короткое время, потому что «масштабные дискуссии» с Тегераном продолжаются.
Руководство исламской республики переменчивым заявлениям Трампа не доверяет. Не раз глава Белого дома то объявлял о завершении боевых действий, то предупреждал, что возобновит их. Как ранее сообщал 5-tv.ru, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ответ на последнюю угрозу постановил: в случае продолжения атак США ждут новые «сюрпризы». Глава ведомства также напомнил, что на ближневосточном конфликте Штаты уже потеряли миллиарды долларов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 20 мая
- Глава МИД Ирана пообещал США много «сюрпризов» в случае возобновления войны
- 19 мая
- «Очень позитивное развитие»: Трамп заявил, что США и Иран близки к сделке
- 18 мая
- Трамп отказался от запланированных на 19 мая ударов США по Ирану
- 18 мая
- Трамп: США пока не готовы идти на уступки в переговорах с Ираном
- 18 мая
- Конфликт с Ираном привел к увеличению госдолга США
- 18 мая
- Трамп опубликовал изображение с намеком на продолжение операции против Ирана
- 17 мая
- На Западе предупредили о новой фазе мирового энергетического кризиса
- 17 мая
- «Часики тикают»: Трамп призвал Иран поторопиться со сделкой с США
- 15 мая
- «Добраться до ядерной пыли»: Трамп хочет забрать подземные залежи урана в Иране
- 13 мая
- Хегсета снова вызвали в Конгресс: почему в США избегают прямых оценок войны с Ираном
Читайте также
40%
Нашли ошибку?