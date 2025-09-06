«Очень правильная привычка»: Лариса Долина раскрыла секрет стройности

Лилия Килячкова
Артистка рассказала, что ее вес составляет 56,5 килограмма.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Лариса Долина рассказала, что следит за питанием и регулярно сдает анализы

Народная артистка РФ, певица Лариса Долина, поделилась секретом идеальной фигуры. Об этом она рассказала в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Артистка сказала, что сейчас ее вес составляет 56,5 килограмма. Она признается, что склонна к полноте, поэтому для поддержания своего тела в тонусе ей нужно регулярно работать над собой.

«Моя мама, тети, все женщины в моем роду были очень полными. У меня тоже склонность к полноте. Стоит мне взглянуть на торт — и я уже прибавляю полкило», — говорит Долина.

В программе Лариса Александровна также рассказала, что раньше соблюдала кефирную диету, которая длится восемь дней. Однако сейчас она стала сдавать анализы, чтобы понять, какие продукты может употреблять.

У певицы есть список стоп-продуктов, среди которых яблоки, бананы, ягоды, морепродукты, мед и другие.

Главным продуктом в своем холодильнике Долина назвала лимон. Каждое утро натощак артистка выпивает стакан горячей воды с соком лимона.

«Рекомендую всем — это очень правильная привычка», — подчеркнула певица.

Долина также поделилась, что ее последний прием пищи происходит в 14:00, что звучит немного странно. Иногда после тяжелых концертов или репетиций певица может позволить себе маленькую радость, но это не торт или салат с майонезом, а ломтик бородинского хлеба с сыром.

Лариса Александровна почти никогда не завтракает, так как ее организм не испытывает чувства голода.

Кроме здорового питания, певица занимается спортом. Она плавает и катается на лыжах, чтобы поддерживать физическую форму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент РФ Владимир Путин наградил народную артистку России Ларису Долину орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

