Владимир Путин наградил народных артистов РФ Долину и Лепса орденами

Евгения Алешина
Президент отметил вклад исполнителей в развитие культуры страны.

Владимир Путин наградил Ларису Долину и Григория Лепса

Президент РФ Владимир Путин наградил народную артистку России Ларису Долину орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а также народного артиста России Григория Лепса орденом Дружбы. Эта информация следует из указа российского лидера на официальном сайте правительства Российской Федерации.

Как сказано в документе, данная государственная награда присуждена исполнителям за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин наградил медиков из Курской области. Президент 27 августа подписал указ о награждении медицинских работников из Курской области за профессионализм и самоотверженность. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Благодарность главы государства объявлена целому ряду специалистов из территориального Центра медицины катастроф Курской областной клинической больницы. Кроме того, благодарность президента получили сотрудники Курской областной станции скорой помощи.

