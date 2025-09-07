Папа Римский канонизировал умершего от рака подростка

|
Элина Битюцкая
Молодой человек из Италии стал первым святым XXI столетия.

Фото, видео: Reuters/Guglielmo Mangiapane; 5-tv.ru

Папа Римский Лев XIV причислил к лику святых 15-летнего итальянца Карло Акутиса, ставшего первым подростком в XXI веке, удостоенным такой чести.

Карло Акутис, скончавшийся в 2006 году от лейкемии, стал символом надежды для многих. За свою короткую жизнь он успел встать на путь миссионера, рассказывая на созданном им лично сайте о чудесах веры.

По информации пресс-службы Ватикана, во время церемонии на площади Святого Петра собралось около 60 000 верующих.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Москве начался крестный ход во главе с Патриархом Кириллом. Это событие приурочено ко дню празднования Собора Московских святых. Шествие стартовало от храма Христа Спасителя, верующие шли по направлению к Новодевичьему женскому монастырю. Кроме того, в этот день верующие чтят память апостола Тита Критского, которого в народе прозвали Титом Листопадником или Титом Грибником.

