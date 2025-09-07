Патриарх Кирилл призвал россиян возвращаться к традиции семейных крестных ходов

Дарья Корзина
Дарья Корзина

Именно такие шествия служат свидетельством веры народа, уверен епископ.



Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после совершения божественной литургии в храме Христа Спасителя обратился к верующим с призывом возрождать традицию участия в крестных ходах всей семьей. По его словам, именно такие шествия служат живым свидетельством веры народа.

Патриарх подчеркнул, что в наши дни удалось восстановить давнюю традицию московских крестных ходов. Он напомнил, что эти шествия в разные времена становились символом духовного единства и силы народа.

«Крестные ходы свидетельствовали о глубокой вере наших людей, в том числе москвичей, которые возглавили в то время историческое объединение Руси и ее борьбу за самостоятельность и независимость», — отметил Патриарх Кирилл, слова которого приводит издание «Монастырский вестник».

Общемосковский крестный ход в этот день завершился у стен Новодевичьего женского монастыря. Верующие прошли маршрут протяженностью около шести километров.

Ранее 5-tv.ru писал, что Патриарх Кирилл прокатился за рулем КамАЗ.

