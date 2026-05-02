Первыми нашли и погрызли звери: что известно об обнаруженных останках в Ленобласти

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 40 0

Велосипедисты наткнулись на странные пакеты и решили проверить содержимое.

Кто нашел пакеты с частями тела под Санкт-Петербургом

Пакеты с частями тела под Санкт-Петербургом могли погрызть звери

Пакеты с частями человеческого тела, которые нашли под Петербургом, могли погрызть звери. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По информации инсайдера, мешки обнаружили велосипедисты, ехавшие после купания в карьере Мяглово. Они проверили подозрительную находку с помощью палки с гвоздями и, надорвав один из мешков, увидели мужскую руку.

Пакеты были прикопаны и обмотаны вокруг содержимого в несколько слоев.

Ранее пресс-служба управления Следственного комитета России по Лениградской области сообщила, что во Всеволожском районе были найдены пакеты для мусора с расчлененным трупом. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Назначены криминологические экспертизы, устанавливается личность погибшего, идет поиск преступников.

Другое жуткое убийство было совершено на западе Москвы в ночь на 26 апреля. В офисе на Верейской улице злоумышленник жестоко расправился с 36-летней художницей-реставратором.

