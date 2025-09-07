Акции противников выступлений студентов в Сербии собрали почти 130 тысяч человек

Акции противников выступлений студентов в Сербии собрали более 126 тысяч человек в 111 городах. Об этом рассказал директор полиции страны Драган Васильевич во время брифинга.

По словам главы ведомства, в Нови-Саде во время митингов пострадали 30 полицейских. В то же время были задержаны 42 демонстранта.

Протесты начались в Сербии в ноябре 2024 года. Тогда в начале месяца на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад обрушился навес, в результате происшествия погибли 16 человек. Вспышки недовольства продолжаются по сей день.

Протестующие требуют отставки президента страны Александра Вучича и проведения внеочередных парламентских выборов. Лидер Сербии, при этом, отказался подчиниться требованиям демонстрантов и заявил, что протестные акции спонсируются на деньги западных государств.

