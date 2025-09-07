Акции противников выступлений студентов в Сербии собрали почти 130 тысяч человек

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 23 0

По словам директора полиции, в Нови-Саде были задержаны 42 демонстранта.

Драган Васильевич о протестах в Сербии

Фото: © РИА Новости/Олег Иванов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Акции противников выступлений студентов в Сербии собрали более 126 тысяч человек в 111 городах. Об этом рассказал директор полиции страны Драган Васильевич во время брифинга.

По словам главы ведомства, в Нови-Саде во время митингов пострадали 30 полицейских. В то же время были задержаны 42 демонстранта.

Протесты начались в Сербии в ноябре 2024 года. Тогда в начале месяца на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад обрушился навес, в результате происшествия погибли 16 человек. Вспышки недовольства продолжаются по сей день.

Протестующие требуют отставки президента страны Александра Вучича и проведения внеочередных парламентских выборов. Лидер Сербии, при этом, отказался подчиниться требованиям демонстрантов и заявил, что протестные акции спонсируются на деньги западных государств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, сколько человек задержали в результате протестов в Сербии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+21° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
81.56
0.26 95.48
0.70
Кровавая луна исполнит желания: что принесет лунное затмение 7 сентября 2...

Последние новости

23:25
Жарить не надо тушить: с чем нельзя сочетать баклажаны и как их лучше готовить
23:03
Акции противников выступлений студентов в Сербии собрали почти 130 тысяч человек
22:44
Во всем виноваты родители: психолог о полном провале зумеров в бытовых вопросах
22:22
Поезд с боеприпасами сошел с рельсов в Швеции
22:05
Дрон ВСУ атаковал Донецк — есть пострадавшие
21:54
Умер писатель Василий Головачев

Сейчас читают

Во всем виноваты родители: психолог о полном провале зумеров в бытовых вопросах
«Люблю зарабатывать и тратить»: Ирина Розанова о желании вложить деньги в бизнес
Заставлял драться и мерзнуть: Цыганов о съемках в картинах Алексея Учителя
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025