Акции противников выступлений студентов в Сербии собрали почти 130 тысяч человек

По словам директора полиции, в Нови-Саде были задержаны 42 демонстранта.
Акции противников выступлений студентов в Сербии собрали более 126 тысяч человек в 111 городах. Об этом рассказал директор полиции страны Драган Васильевич во время брифинга.
По словам главы ведомства, в Нови-Саде во время митингов пострадали 30 полицейских. В то же время были задержаны 42 демонстранта.
Протесты начались в Сербии в ноябре 2024 года. Тогда в начале месяца на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад обрушился навес, в результате происшествия погибли 16 человек. Вспышки недовольства продолжаются по сей день.
Протестующие требуют отставки президента страны Александра Вучича и проведения внеочередных парламентских выборов. Лидер Сербии, при этом, отказался подчиниться требованиям демонстрантов и заявил, что протестные акции спонсируются на деньги западных государств.
