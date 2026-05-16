Собянин: более 93 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ в Москве в этом году

Среди популярных предметов — математика, обществознание, английский язык и информатика.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Столичная система образования полностью готова к проведению ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в канале в мессенджере МАКС.
В этом году ЕГЭ в Москве будут сдавать более 93 тысяч человек, включая выпускников прошлых лет. Среди самых популярных предметов школьники выбрали математику, обществознание, английский язык и информатику. Историю и литературу планирует сдавать почти каждый десятый участник экзамена.
ОГЭ в столице напишут почти 130 тысяч человек. Москва второй год участвует в реализации федерального закона, который расширяет доступность среднего профессионального образования. Теперь выпускники девятых классов могут получить аттестат и поступить в городской колледж после сдачи двух экзаменов — русского языка и математики. Такой формат выбрали более 47 тысяч школьников, что на 20% превышает показатель прошлого года.
Для перехода в десятый класс ученики по-прежнему должны сдавать четыре экзамена: два обязательных и два по выбору.
Школьники с ограниченными возможностями здоровья, которые не смогут пройти аттестацию в пунктах приема экзаменов, сдадут экзамены дома. Для них организуют комфортные условия с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья.
Особое внимание столичные школы уделили подготовке к ЕГЭ. С февраля ученики посещают специальные практикумы, которые занимают до 40% учебного времени. Занятия проводят педагоги, чьи выпускники регулярно показывают высокие результаты на экзаменах и успешно поступают в вузы.
Ранее Собянин рассказал о планах построить в Москве 15 многофункциональных, гибких и просторных образовательных комплексов — «школ будущего».
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 15 мая
- Добрались до выпускников: мошенники разработали связанную с ЕГЭ схему обмана
- 14 мая
- Рособрнадзор определил обязанности участника ЕГЭ-2026
- 13 мая
- Подмосковные выпускники получат по 100 тысяч рублей за максимальный балл на ЕГЭ
- 12 мая
- Названы минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата в 2026 году
- 7 мая
- Рособрнадзор определил список запретов для сдающих ЕГЭ в 2026 году
- 30 апр
- Участников ЕГЭ-2026 запретили досматривать
- 28 апр
- Одолевает страх перед ЕГЭ? Невролог рассказала, как снизить уровень стресса
- 27 апр
- В Рособрнадзоре назвали сроки введения практической части в ЕГЭ
- 23 апр
- Рособрнадзор: в ближайшие годы отмены ЕГЭ не произойдет
- 15 апр
- Определены правила сдачи ЕГЭ в 2026 году
Читайте также
52%
Нашли ошибку?