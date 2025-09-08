В ХАМАС заявили о готовности к переговорам об освобождении заложников

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 17 0

Группировка выдвинула условия прекращения войны и создания палестинского правительства.

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Ahmed Ibrahim apaimages

Радикальное палестинское движение ХАМАС 7 сентября объявило о готовности обсуждать освобождение заложников в обмен на прекращение боевых действий в секторе Газа. Заявление опубликовано в Telegram-канале организации. Об этом сообщает ТАСС.

«ХАМАС готово немедленно сесть за стол переговоров и обсудить освобождение всех заложников в обмен на окончание войны, выход израильских военных из Газы и формирование там независимого палестинского правительства, которое незамедлительно приступит к работе», — говорится в сообщении движения.

По данным группировки, Соединенные Штаты через посредников также передали свои предложения по урегулированию. В ХАМАС отметили, что приветствуют любые инициативы, направленные на прекращение огня и стабилизацию ситуации.

В тот же день президент США Дональд Трамп публично призвал палестинскую сторону принять американские условия мирного соглашения в Газе. Он подчеркнул, что это является «последним предупреждением» для ХАМАС.

Ранее сообщалось, что прямых переговоров между движением и США не ведется. Представители ХАМАС заявляли, что готовы рассматривать предложения, которые позволят достичь устойчивого прекращения огня, вывести израильские войска из сектора и наладить поставки гуманитарной помощи.

В ХАМАС заявили о готовности к переговорам об освобождении заложников
