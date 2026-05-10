Брак без любви ради стабильности: цена семейного благополучия

Daily Mail: американка раскрыла цену брака без любви ради стабильности

Британка прожила в браке с нелюбимым мужчиной 25 лет ради материальной стабильности и воспитания детей. Ее историю рассказало издание Daily Mail.

Женщина, сохранившая анонимность, рассказала, что решилась на союз с Майклом, который был ее полной противоположностью, после болезненного развода с первым мужем-изменщиком.

Несмотря на отсутствие искры и физического влечения, она выбрала надежность и финансовую обеспеченность, которые гарантировал ей новый партнер.

По словам героини материала, Майкл стал прекрасным отцом для ее дочери от первого брака и двоих совместных детей, однако за внешним благополучием скрывалась глубокая личная неудовлетворенность. Героиня истории отметила, что отсутствие близости в их союзе продолжалось десять лет.

«Мы не занимались сексом десятилетие, и хотя до недавнего времени семейной жизни было достаточно, теперь, когда дети покидают дом, пропасть между нами становится все более очевидной», — поделилась она.

Женщина также призналась, что ее первый брак был основан на страсти, но закончился агонией из-за постоянного вранья супруга. Выбирая Майкла, она ставила во главу угла спокойствие своей дочери, желая обеспечить ей стабильное будущее в полноценной семье.

На данный момент пара готовится отметить серебряную свадьбу, однако женщина уже приняла твердое решение уйти, как только последний ребенок начнет самостоятельную жизнь.

Она подчеркнула, что Майкл всегда был «просто хорошим человеком», но отсутствие эмоциональной связи сделало их сожительство похожим на формальное партнерство.

Несмотря на предстоящий разрыв, англичанка утверждает, что не жалеет о сделанном выборе, так как это позволило ей вырастить детей в мирной обстановке. Сейчас она мечтает о встрече с тем, кто заставит ее сердце биться чаще, не обращая внимания на финансовый статус будущего избранника.

