Самокатчик погиб под колесами трамвая в Красносельском районе Петербурга

Борис Сатаров
Борис Сатаров 29 0

Авария произошла поздно вечером на перекрестке Доблести и Петергофского шоссе.

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

В Красносельском районе Санкт-Петербурга вечером 7 августа погиб мужчина на самокате, попавший под трамвай. Об этом сообщил телеканал «78».

«ДТП произошло в районе 23:00. На перекрестке Доблести и Петергофского шоссе самокатчик попал под трамвай», — говорится в публикации.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и экстренные службы. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии и проверяют все возможные версии случившегося.

Инцидент произошел в юго-западной части Петербурга, где проходит крупная транспортная развязка. В районе перекрестка Доблести и Петергофского шоссе регулярно фиксируются дорожно-транспортные происшествия.

В Москве в августе был зафиксирован похожий случай: подросток на самокате врезался в фонарный столб, после чего его отбросило на проезжую часть. Там он оказался под колесами автобуса и погиб на месте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему кикшеринговые компании игнорируют ограничения скорости. Одна из версий — программное обеспечение и настройка, которая может занять несколько лет.

