Расчет БПЛА Zala помог уничтожить пункт управления дронами ВСУ

Цель обнаружили на правом берегу Днепра во время воздушной разведки.

Расчет беспилотного летательного аппарата Zala группировки войск «Днепр» обнаружил пункт управления дронами Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра в Запорожской области и скорректировал удар артиллерии по цели. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Во время воздушной разведки оператор заметил движение противника в заброшенном населенном пункте. После радиоперехвата и анализа перемещений стало известно, что в полуразрушенном здании был оборудован пункт управления беспилотниками ВСУ.

Данные о местонахождении объекта передали на командный пункт артиллерийского дивизиона. Артиллеристы нанесли точный удар, а средства объективного контроля в реальном времени зафиксировали вторичную детонацию. Это подтвердило поражение личного состава и средств огневого поражения противника.

Комплексы Zala применяют на разных направлениях. Они помогают вести разведку, наводить огонь и поражать цели противника, подтверждая эффективность в боевой работе.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

