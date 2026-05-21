Расчет БПЛА Zala помог уничтожить пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Цель обнаружили на правом берегу Днепра во время воздушной разведки.
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Расчет беспилотного летательного аппарата Zala группировки войск «Днепр» обнаружил пункт управления дронами Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра в Запорожской области и скорректировал удар артиллерии по цели. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Во время воздушной разведки оператор заметил движение противника в заброшенном населенном пункте. После радиоперехвата и анализа перемещений стало известно, что в полуразрушенном здании был оборудован пункт управления беспилотниками ВСУ.
Данные о местонахождении объекта передали на командный пункт артиллерийского дивизиона. Артиллеристы нанесли точный удар, а средства объективного контроля в реальном времени зафиксировали вторичную детонацию. Это подтвердило поражение личного состава и средств огневого поражения противника.
Комплексы Zala применяют на разных направлениях. Они помогают вести разведку, наводить огонь и поражать цели противника, подтверждая эффективность в боевой работе.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
