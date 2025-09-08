Концерт ко Дню памяти блокады Ленинграда пройдет в филармонии Петербурга

Борис Сатаров
Борис Сатаров

В Большом зале прозвучат произведения композиторов, переживших осаду города.

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Санкт-Петербургская академическая филармония имени Дмитрия Шостаковича проведет концертную программу «Ленинградский блокнот», приуроченную ко Дню памяти жертв блокады. Об этом сообщает ТАСС.

«На концерте прозвучат произведения композиторов, которые остались в блокадном городе, работали здесь, испытали на себе все ужасы войны. Все они — выпускники Ленинградской консерватории», — рассказал журналистам пианист Николай Мажара, который выступит в Большом зале. Он отметил, что идея программы возникла во время изучения архивных материалов Музыкальной библиотеки филармонии.

Центральное место в концерте займет цикл Ореста Евлахова «Ленинградский блокнот», включающий четыре части: «Город», «Весна», «Рассказ» и «Марш». В них отражены судьба и дух осажденного Ленинграда.

Также публика услышит прелюдии Бориса Гольца, умершего от голода в марте 1942 года, и цикл «Вальсы зимних сумерек» Юлия Кремлева, чьи радиовыступления в годы войны поддерживали горожан. Три пьесы Валериана Богданова-Березовского из цикла «Русские пейзажи» дополнят программу.

Кроме того, прозвучит интермеццо Юрия Кочурова, посвященное пианисту Александру Каменскому, давшему сотни концертов в блокадном городе. Завершит вечер сюита-фантазия Каменского на тему оперы Николая Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии».

Блокада Ленинграда длилась 872 дня — с сентября 1941 года до января 1944-го. Музыканты и композиторы тех лет внесли огромный вклад в поддержание духа жителей и защитников города.

