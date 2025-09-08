Глава киевского режима Владимир Зеленский ставит задачу — наносить удары по нефтепроводу «Дружба», чтобы так оказывать давление на Венгрию с изменением ее позиции по вопросу вступления Украины в Евросоюз (ЕС). Об этом рассказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети.

«Зеленский пытается шантажировать Венгрию, чтобы та сняла вето на вступление Украины в ЕС. Вот в чем дело», — отметил эксперт.

По словам Кошковича, в случае, если у Зеленского получится остановить работу нефтепровода, он потеряет все пока еще возможные «рычаги влияния».

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подчеркивал, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской инфраструктуре не оказали влияния на работу нефтепровода «Дружба».

Также 22 августа он заявлял, что по нефтепроводу вновь нанесли удары ВСУ. По причине этого происшествия пришлось приостановить поставки нефти в Венгрию. Однако 28 августа подача нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию возобновилась.

Ранее, писал 5-tv.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на сарказм ЕС в отношении Будапешта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.