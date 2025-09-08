В Венгрии назвали причины ударов Украины по нефтепроводу «Дружба»

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 24 0

Таким способом на страну оказывается давление.

В Венгрии назвали причины ударов Украины по нефтепроводу «Дружба»

Фото: www.globallookpress.com/Joerg Carstensen

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава киевского режима Владимир Зеленский ставит задачу — наносить удары по нефтепроводу «Дружба», чтобы так оказывать давление на Венгрию с изменением ее позиции по вопросу вступления Украины в Евросоюз (ЕС). Об этом рассказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети.

«Зеленский пытается шантажировать Венгрию, чтобы та сняла вето на вступление Украины в ЕС. Вот в чем дело», — отметил эксперт.

По словам Кошковича, в случае, если у Зеленского получится остановить работу нефтепровода, он потеряет все пока еще возможные «рычаги влияния».

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подчеркивал, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской инфраструктуре не оказали влияния на работу нефтепровода «Дружба».

Также 22 августа он заявлял, что по нефтепроводу вновь нанесли удары ВСУ. По причине этого происшествия пришлось приостановить поставки нефти в Венгрию. Однако 28 августа подача нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию возобновилась.

Ранее, писал 5-tv.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на сарказм ЕС в отношении Будапешта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
81.56
0.26 95.48
0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
5:48
Рэпер Тимати объявлен в розыск службой безопасности Украины
5:30
В Венгрии назвали причины ударов Украины по нефтепроводу «Дружба»
5:10
«Стратегическое решение»: как стоит выбирать предметы для сдачи ЕГЭ
4:49
В Госдуме объявили об индексации зарплат в октябре
4:30
Беременную Анну Курникову застали на шопинге в Майами

Сейчас читают

Во всем виноваты родители: психолог о полном провале зумеров в бытовых вопросах
«Усадил ее и дал отдышаться»: в Германии 85-летняя вдова связалась с 35-летним парнем ради любовных утех
Кровавая луна исполнит желания: что принесет лунное затмение 7 сентября 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025